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لبنان | مخزومي: أموال اللبنانيين المرسلة من الخليج تفوق دعم الصندوق الدولي للبنان

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أبريل 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

النائب فؤاد مخزومي

استبعد النائب فؤاد مخزومي “ولادة الحكومة قريبا”، مقدّرا في الوقت نفسه “التحرك الدبلوماسي تجاه لبنان فهو دليل اهتمام به اكثر من اهتمام الطبقة السياسية لكن القبلة تبقى المملكة العربية لذا نحن أمام حركات بلا بركة ولن تترجم بالنجاح”.

وفي حديث لـ”صوت كل لبنان”، قال مخزومي “السعودية تريد حكومة مستقلين لا دور لحزب الله فيها وهي لا يهمها الاشخاص بل الاصلاح الجدي وحياد لبنان عن الصراعات الاقليمية”.

ورأى أن “حزب الله هو اكثر مجموعة براغماتية في لبنان وهو يراهن على التغيرات الاقليمية لكن الاقتصاد سيفرض عليه الخروج من الازمة فنحن وصلنا للمهوار”، محذرا من تهديد أرزاق اللبنانيين في الخليج نتيجة الدخول في الصراعات الاقليمية فأموال اللبنانيين المرسلة من الخليج تفوق دعم الصندوق الدولي للبنان”.

وفي ملف التدقيق الجنائي، شدد مخزومي على أنه “هناك نية جدية لطمس التدقيق الجنائي ولا يمكن اعادة المسؤولين الفاشلين للحكم وإلا فلن يكون هناك مستقبل اقتصادي للبنان”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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