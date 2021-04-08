لبنان | مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان إلى ارتفاع

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أبريل 2021 02:02 مساءً - منذ 4 دقائق

أسعار المواد الغذائية في لبنان ترتفع يومياً

أعلنت ادارة الاحصاء المركزي، في بيان، ان “مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر شباط 2021 سجل ارتفاعا وقدره 4,59% بالنسبة لشهر كانون الثاني 2021.

كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 2,75%, ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 4,05%, ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 6,58%, ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 4,46%, ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 4,94%, ارتفاع في محافظة النبطية وقدره 6,02%”.

واشارت الى ان “مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر شباط 2021 سجل ارتفاعا وقدره 155,40% بالنسبة لشهر شباط 2020.

كما سجل تضخم الاسعار خلال شهري كانون الثاني وشباط 2021 نسبة 7,6% .