لبنان | محكمة “التمييز العسكرية” تعاود محاكمة كيندا الخطيب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أبريل 2021 02:02 مساءً - منذ ساعة واحدة

عاودت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف، محاكمة كيندا الخطيب بجرم التواصل مع عملاء العدو الاسرائيلي ودخول بلاده دون اذن، وذلك بعد نقض الحكم الصادر بحقها عن المحكمة العسكرية والذي قضى بسجنها ثلاث سنوات.

ومثلت الخطيب اليوم امام “التمييز العسكرية”، التي اخلت سبيلها قبل نحو اسبوعين، بحضور وكيلتها المحامية جوسلين الراعي، حيث تلي خلال الجلسة القرار الاتهامي بحق الخطيب، قبل ان يقرر رئيس المحكمة رفع الجلسة الى ١٣ ايار المقبل بعد ان استمهل ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي غسان الخوري لتحضير استجوابه.