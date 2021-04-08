لبنان | زكي من عين التينة: يجب وضع المسؤولية الوطنية فوق الاعتبارات الضيقة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أبريل 2021 12:09 مساءً - منذ 24 ثانية

اعرب الامين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي عن قلقه من الوضع في لبنان اكان على الصعيد الاقتصادي او السياسي، مؤكداً أنه “يجب وضع المسؤولية الوطنية فوق الاعتبارات الضيقة”.

وراى زكي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة إن “افكار بري يبنى عليها ويمكن ان تشكل مخرجا”، مشدداً على أن “الوضع الراهن ينبغي ألا يستمر أكثر من ذلك والجامعة مستمرة في اتصالاتها مع الأطراف السياسية للمساعدة في الخروج من الأزمة”.

وقال إننا “لا نعمل الا تحت المظلة العربية ووفق قرارات مجلس الجامعة العربية ورؤية الأمين العام، بالتالي الوضع الذي نعمل عليه هو تنفيذ فكرة تخرج المأزق السياسي الحالي من الوضع الذي هو فيه، وجامعة الدول العربية سبق ان ايدت المبادرة الفرنسية من حيث تشكيل حكومة اختصاصيين تنقذ البلد”.