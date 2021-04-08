لبنان | الأسمر: حظر التجول في رمضان مجحف في حق المؤسسات السياحية والعمال

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أبريل 2021 12:09 مساءً - منذ 23 دقيقة

أوضح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن “الاتحاد وقف دائما الى جانب كل التدابير التي اتخذتها الهيئات المعنية في مكافحة جائحة “كورونا” مع أن الكثير من العمال والموظفين دفعوا ثمنا غاليا جراء ذلك ومعهم أصحاب بعض القطاعات الاقتصادية، لا سيّما السياحية”.

وأضاف في تصريح “لكن، إصدار لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية أمس قرارا بخصوص التدابير الواجب اتباعها خلال شهر رمضان المبارك والقاضي بفرض حظر التجول خلال هذا الشهر الكريم من السابعة وحتى الخامسة فجرا في توقيت يتطابق تماما مع حلول ساعة الإفطار، إنما هو قرار مجحف ليس فقط في حق أصحاب المؤسسات السياحية، لا سيّما المطاعم التي عانت خلال قرابة سنتين من التدهور المريع بسبب الإقفال الكلي أو الجزئي، بل أساسا في حق عمال هذا القطاع الذي بات أكثر من 90% منهم خارج العمل”.