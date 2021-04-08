لبنان | ما سبب انقطاع الحليب من الأسواق؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ 16 دقيقة

أكد نقيب الصيادلة غسان الأمين أنّ “تعليق إضراب قطاع الصيادلة الذي كان مقرراً اليوم جاء بعد اتفاق مع وزير الصحة حمد حسن برفع الجعالة على بعض الأدوية التي لا ينعكس ارتفاع سعرها على اقتصاد المواطن، وفي الوقت نفسه قد تساعد هذه الخطوة الصيادلة على الصمود في وجه الازمة الاقتصادية التي يمر بها القطاع”.

وفي حديث لإذاعة “صوت كل لبنان”، لفت الى أن “التركيز كان على الشريحة “أ” المتصلة بالادوية الزهيدة الثمن والتي قد تشهد ارتفاعا حوالى الألف وخمسمئة ليرة كحد أقصى”.