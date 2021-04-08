لبنان | دار الفتوى: التماس هلال شهر رمضان بعد غروب الأحد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ 20 دقيقة

أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، في بيان، “ان التماس هلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ سوف يتم التحري عنه بعد غروب شمس يوم الأحد 29 شعبان 1442هـ الموافق 11 نيسان 2021م، استنادا الى الحديث النبوي الشريف “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته”، وسيجري مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالات ومشاورات بعد غروب هذا اليوم مع كبار العلماء من المفتين ووزراء الأوقاف الإسلامية في البلدان العربية للتثبت من رؤية الهلال”.