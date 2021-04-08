لبنان | زكي من بعبدا: الوضع في لبنان متأزم ومستعدون للمساعدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ 43 دقيقة

آخر تحديث: 8 - أبريل - 2021 10:49 صباحًا

رأى الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أن “الوضع في لبنان متأزم اقتصاديا وسياسياً والأزمتان متلازمتان، اذ لا يمكن حل الأزمة الاقتصادية من دون الوصول إلى مخرج للأزمة السياسية”.

وأعلن في تصريح له من بعبدا أنه “عرض على رئيس الجمهورية ميشال عون استعداد الأمين العام لجامعة الدول العربية للمساعدة بأي شكل كان”.

وكشف زكي أن “الرئيس عون رحّب بالطرح وسيكون هناك اتصالات مع بعض الأطراف الأساسية لحلحلة الوضع السياسي”.