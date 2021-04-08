لبنان | بالصورة: سرق أجهزة خلوية بطريقة احتيالية هل وقعتم ضحية أعماله؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

صـدر عن المديرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

بتواريخ مختلفة، أقدم: -م. ص. (مواليد عام 1979، لبناني) على سرقة أجهزة خلوية بطريقة احتيالية من عدّة محلّات معدّة لبيعها في بيروت، صيدا، صور والنبطية.

لذلك، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته بناءً على إشارة القضاء المختص، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية في تلّة مار الياس – حارة صيدا، أو الاتصال على أحد الرقمّين: 754308/07 ــــــ 754309/07، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.