لبنان | كيجيان بعد نهاية مهامه بلبنان: أشكر الشعب اللبناني

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أبريل 2021 10:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

أنهى السفير ​الصين​ي في ​لبنان​ ​وانغ كيجيان​، عمله في لبنان كممثل لجمهورية الصين الشعبية، مشيرا في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، الى أنه “يعزّ علي أن أودع أصدقائي اللبنانيين اليوم. سأعود إلى الصين بعد انتهاء مهمتي في لبنان. أود أن أشكر ​الشعب اللبناني​ على صداقته مع الصين والدعم والمساعدة التي تلقيت من الأصدقاء من مختلف المجالات على مدى الأربع السنوات الماضية. شكرا لكم”.

وأضاف في تصريحه: “سأواصل متابعة الوضع في لبنان وتطور العلاقات الصينية اللبنانية في المستقبل أينما كان مكان عملي”.