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لبنان | وزير الخارجية المصري وصل إلى لبنان

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ 5 دقائق
وزير الخارجية المصري سامح شكري

وزير الخارجية المصري سامح شكري

وصل إلى بيروت، صباح اليوم، وزير الخارجية المصري سامح شكري، في زيارة يلتقي خلالها كبار المسؤولين والقادة اللبنانيين.

وكان في استقبال وزير الخارجية في مطار رفيق الحريري الدولي، وزير الخارجية شربل وهبه، وسفير مصر الدكتور ياسر علوي، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفيرة عبير العلي وأعضاء البعثة الديبلوماسية المصرية.

ويرافق وزير الخارجية وفد يضم السفير نزيه النجاري مساعد وزير الخارجية والمستشار محمد عاطف.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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