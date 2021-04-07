لبنان | وزير الخارجية المصري وصل إلى لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ 5 دقائق

وصل إلى بيروت، صباح اليوم، وزير الخارجية المصري سامح شكري، في زيارة يلتقي خلالها كبار المسؤولين والقادة اللبنانيين.

وكان في استقبال وزير الخارجية في مطار رفيق الحريري الدولي، وزير الخارجية شربل وهبه، وسفير مصر الدكتور ياسر علوي، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفيرة عبير العلي وأعضاء البعثة الديبلوماسية المصرية.

ويرافق وزير الخارجية وفد يضم السفير نزيه النجاري مساعد وزير الخارجية والمستشار محمد عاطف.