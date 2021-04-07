لبنان | اعتماد مبدأ المناوبة لموظفي القطاع العام

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ 35 دقيقة

بحث رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية مساء يوم امس خلال لقاءه برابطة موظفي القطاع العام حضوريا وعبر تقنية الفيديو أوضاع الموظفين في الادارة العامة في ظل انتشار جائحة كورونا واعتماد مبدأ المناوبة وفقا لقرار مجلس الوزراء المتعلق بالتعبئة العامة واعادة فتح القطاعات كافة في البلاد. وبعد الاستماع الى مطالب الرابطة اوضح القاضي عطية ان العمل جار على استحداث برنامج من خلال المنصة يتمّ من خلاله مكننة جداول المناوبة المتبعة في الادارات والمؤسسات العامة، ليتمّ من خلالها التأكد من حسن سير المرفق العام وفق مبدأ المناوبة مع مراعاة اوضاع الموظفين والمحافظة على صحتهم، كما سيتمّ العمل مع وزارة الصحة لاعفائهم من كلفة فحوصات الـPCR التي يتمّ اجراؤها في المستشفيات الحكومية.