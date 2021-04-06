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لبنان | عاصم عراجي: الانفلاش الصحي سبب للهدر

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 10:16 مساءً - منذ 32 دقيقة

النائب عاصم عراجي

غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي عبر حسابه على “تويتر”:

“الانفلاش لمراكز الاستشفاء والمختبرات والتصوير الشعاعي بدون خارطة صحية او ضوابط سبب من أسباب التعثر الحاصل بالقطاع الصحي، مثلا بلبنان (٦٧) مركز لتمييل شرايين القلب، نسبيا اربعة اضعاف مراكز فرنسا، كذلك مراكز القلب المفتوح والتصوير بالرنين المغناطيسي والخ
الانفلاش الصحي سبب للهدر”.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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