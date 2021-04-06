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لبنان | دولار السوق السوداء إلى ارتفاع حذر.. فكم سجل مساء اليوم؟

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 6 - أبريل - 2021 9:03 مساءً

الدولار

أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء ما بين 11700 ليرة للبيع و11800 ليرة للشراء مقابل الدولار الواحد.

وقد سجل صباحًا ما بين 11650 ليرة للبيع و11750 ليرة للشراء مقابل الدولار الواحد.

ويمر لبنان بأخطر مفترق طرق في تاريخه، إذ يواجه سيناريو كارثيا يتلخص في نفاد الاحتياطيات الأجنبية.

يشار إلى أن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني كان قد حذر من أن الاحتياطيات الأجنبية المتبقية للدعم ستنفد بنهاية مايو/أيار المقبل، ما لم يتم تقليص الدعم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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