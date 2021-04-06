لبنان | لا كهرباء في بعض الأحياء في المنية.. واعتصام أمام معمل دير عمار

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 07:21 مساءً - منذ 16 دقيقة

آخر تحديث: 6 - أبريل - 2021 8:05 مساءً

اعتصم عدد من المحتجين أمام معمل دير عمار الحراري لإنتاج الكهرباء، بسبب التقنين الكهربائي القاسي الذي تشهده منطقة المنية الإدارية وذلك بالتزامن مع توقف عدد من أصحاب المولدات الخاصة التغذية بالطاقة الكهربائية بعد فقدان مادة المازوت، حيث أطفأوا مولداتهم، الأمر الذي أدى إلى فقدان الكهرباء بشكل كامل في بعض الأحياء.

في حين نفذ الجيش اللبناني إنتشاراً كثيفاً في محيط المعمل منعاً للإخلال بالأمن.