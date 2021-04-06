لبنان | بالصور: دهم ملحمة في صبرا وهذا ما تم ضبطه!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 07:21 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 6 - أبريل - 2021 6:44 مساءً

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود كلّف مراقبو مصلحتي المسالخ والمؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمؤازرة من مكتب بيروت الاقليمي في أمن الدولة وفوج حرس بيروت بمداهمة ملحمة لبيع وتخزين اللحوم في منطقة صبرا.

وبعد الكشف، تبين أن صاحب الملحمة يتبع أساليب الغش الممنهج في عمليات البيع حيث يقوم بتذويب اللحوم المجمدة داخل غرفة غير مرئية، من خلال وضع اللحوم المجمّدة في براميل للمياه وعرضها لاحقاً على الزبائن بعد نزع الغلاف عنها بهدف بيعها على أنها لحوم طازجة.

كما ضبطت كمية من رتش الدجاج واللحم المفروم مجهول الجودة والمصدر دون مراعاة أدنى شروط سلامة وجودة اللحوم.

وبناءً عليه، أصدر المحافظ عبود قراراً قضى بموجبه إيقاف المؤسسة فوراً عن الأستثمار حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم ، كما تم تم تسطير محضر ضبط بحقه.