لبنان | مشروع إعادة إعمار مرفأ بيروت قد يؤمن حوالي 50 ألف فرصة عمل!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 07:21 مساءً - منذ 3 ساعات

اجتمع محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود مع سفير ألمانيا في لبنان اندرياس كيندل على رأس وفد ألماني ضم ممثلين عن شركة موانئ مدينة هامبورغ وعدد من الشركات المرافقة، حيث تم البحث في إعادة إعمار مرفأ بيروت بعد الدمار الكبير الذي لحق به جراء انفجار الرابع من آب الماضي، حيث أطلع الوفد المحافظ عبود على تفاصيل المشروع الذي من شأنه أن يؤمن حوالي 50 ألف فرصة عمل جديدة للشباب عبر ضخ ملايين الدولارات من خلال الاستثمارات الأوروبية والعالمية، الأمر الذي يسهم في إعادة إعماره وتعزيز دوره الإقليمي والدولي.

وأكد المجتمعون على ضرورة أن تكون علاقة مرفأ بيروت بالمدينة هي علاقة تكامل اجتماعي وانساني وبيئي ويكون هناك تداخل ما بين المرفأ والمدينة ليكون إحدى أسس نموها وإزدهارها كما هي حال مدينة هامبورغ الألمانية مع مينائها وليس مجرد معلم أو مركز تجاري منعزل عن المدينة .

كما سيتم الإعلان عن كامل تفاصيل خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت خلال مؤتمر صحفي تعقده الجهات الالمانية يوم الخميس المقبل.