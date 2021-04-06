لبنان | توجيهات جديدة للعابرين عبر الحدود البرية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 04:10 مساءً - منذ 12 دقيقة

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي :

إلحاقاً لبيانها السابق الصادر بتاريخ 18/3/2021، والمتعلق بضبط حركة الدخول والخروج عبر المراكز الحدودية البرية في ظل وباء كورونا، تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تعديل خانة الملاحظة لتصبح على الشكل التالي:

استناداً الى توجيهات وزارة الصحة العامة يمكن السماح للأشخاص الذين كانوا قد غادروا لبنان الى سوريا بموجب فحص كورونا (PCR) نتيجة سلبية، العودة بنفس هذا المستند ضمن مهلة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ صدور نتيجته ولمرة واحدة فقط لكل شخص، من دون الخضوع مجدداً لأي فحص (PCR) في سوريا والتي تجريها فرق وزارة الصحة اللبنانية في المراكز الحدودية البرية.