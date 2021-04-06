لبنان | المحكمة الدولية: جهة الدفاع عن عياش لا تتمتع بالصفة القانونية لاستئناف حكم إدانته غيابياً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 6 - أبريل - 2021 2:29 مساءً

قررت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان (“المحكمة”) بأكثرية قضاتها أن محاميَي الدفاع اللذين يمثلان المتهم المدان سليم جميل عياش غيابيًا لا يتمتعان بالصفة القانونية اللازمة لتقديم استئنافٍ طعنًا بالحكم وبحكم تحديد العقوبة الصادرَين عن غرفة الدرجة الأولى I في قضية عياش وآخرين (STL-11-01).

وتوصل قضاة غرفة الاستئناف إلى هذا الاستنتاج في قرار صدر في 29 آذار/مارس 2021، استنادًا إلى الإطار القانوني للإجراءات الغيابية في المحكمة الذي لا يشمل إمكانية تقديم الدفاع استئنافًا غيابيًا. فعياش لم يعيّن محاميي الدفاع أو يقبل تمثيلهما القانوني، وهو متوارٍ عن الأنظار ولم يُعثَر عليه. ولا تزال مذكرة التوقيف الصادرة بحق عياش غير منفذة.

ويحتفظ المتهم المدان عياش، بصفته فردًا، بجميع الضمانات المكفولة له وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يشمل الحق في استئناف الحكمَين إذا حضر أو طلب عقد محاكمة جديدة.

ويأتي قرار غرفة الاستئناف ردًا على طلب الاستئناف الذي أودعه محاميا الدفاع اللذان يمثلان عياش غيابيًا في 12 كانون الثاني/يناير 2021. وقد خلصت غرفة الاستئناف إلى أن طلب الاستئناف هذا غير جائز القبول.

وقد أُرفِق بهذا القرار الرأيان المخالفان الصادران عن القاضي دايفيد باراغوانث والقاضي دانيال نسيريكو.

وسوف تتواصل الآن مرحلة الاستئناف في قضية عياش وآخرين باستئناف الادعاء لحكم تبرئة حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي.

معلومات أساسية:

تتعلق قضية عياش وآخرين بالاعتداء الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري واستُخدمت فيه متفجرات بكمية تعادل 2500 إلى 3000 كيلوغرام من مكافئ مادة “تي أن تي”، ووقع في وضح النهار يومَ 14 شباط/فبراير 2005 في وسط بيروت. وأدى الانفجار إلى مقتل 22 شخصًا، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق، وإلى إصابة 226 شخصًا آخر.

وفي 18 آب/أغسطس 2020، نطقت غرفة الدرجة الأولى I بحكمها في قضية عياش وآخرين وقررت بالإجماع أنّ عياش مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول، بصفته شريكًا في جميع التهم المسندة اليه في قرار الاتهام الموحد المعدل. ورأى القضاة أن مرعي، وعنيسي، وصبرا غير مذنبين فيما يتعلق بجميع التهم المسندة إليهم في قرار الاتهام.

وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2020، حكمت غرفة الدرجة الأولى I بالإجماع على عياش بخمس عقوبات سَجن مؤبد تُنفّذ في الوقت نفسه.

وفي 12 كانون الثاني/يناير 2021، أودع الادعاء ومحاميا الدفاع عن عياش طلبَي استئناف للحكم، وأودع الدفاع والممثلون القانونيون للمتضررين المشاركين أيضًا طلبَي استئناف لحكم تحديد العقوبة.

وفي 24 شباط/فبراير 2021، ردّت غرفة الاستئناف طلب الاستئناف الذي أودعه الممثلون القانونيون للمتضررين باعتباره غير جائز القبول. ولكنها أجازت للمتضررين المشاركة في إجراءات الاستئناف لغرض التعبير عن آرائهم وشواغلهم فيما يتعلق بمسائل تمس بمصالحهم الشخصية، وذلك بحسب المركزية.