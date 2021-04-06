لبنان | محضرا ضبط لمحلي سوبرماركت في صيدا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

سطر مفتشو مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد جنوبا بمؤازرة عناصر من أمن الدولة، محضري ضبط بحق محلي سوبرماركت في مدينة صيدا، الاول لعدم وضعه الاسعار على السلع والثاني لتخزينه بضاعة مدعومة وعدم عرضها للبيع، والزموا صاحب المحل الثاني عرض البضاعة وبيعها بالاسعار المدعومة المعتمدة من وزارة الاقتصاد.

وكان مفتشو المصلحة وعناصر من مديرية امن الدولة جالوا في محال بيع المواد الغذائية والسوبرماركت في مدينة صيدا لضبط المخالفات.