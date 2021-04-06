لبنان | بالصورة – إليكم جدول لقاءات شكري في بيروت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ 58 ثانية

آخر تحديث: 6 - أبريل - 2021 1:59 مساءً

يزور وزيرُ خارجية مصر سامح شكري لبنان غداً. وكانت قد كشفت معلومات بأن شكري سيحمل رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس ميشال عون.

وأشارت المعلومات إلى أن شكري سيقوم بمسعى يهدف الى تذليل العقبات من أمام ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة، وهو سيلتقي لهذه الغاية مع عدد من الشخصيات اللبنانية، من بينها رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

وإليكم جدول لقاءاته: