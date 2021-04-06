لبنان | نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي: لتسمية المستوردين المخالفين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

وجه رئيس نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي معروف بكداش، باسم النقابة، كتابا الى كل من وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس مرتضى والمدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر.

وأشار بكداش الى تصريح الوزير مرتضى بعد اجتماعه مع مستوردي المواشي الحية المنتسبين للنقابة بتاريخ 1 نيسان، مستغربا توجيهه “انذارا شديد اللهجة لجميع المستوردين بمخالفة القانون”.

وقال: “معالي الوزير، نحن نعلم وانتم تعلمون ان هناك تجارا مخالفين، ومنهم تجار جدد دخلوا على المهنة حديثا وأخذوا اذنا بالاستيراد، ومن ثم اخذوا الدعم المالي. النقابة ليست مسؤولة عنهم وانتم السلطة المسؤولة، وكي لا تشمل الجميع نتمنى عليكم وضع النقاط على الحروف وتسمية المخالفين بالاسماء ومن ثم اخذ الاجراءات اللازمة بحقهم وحق من اعطاهم الاذن بالاستيراد كي يعلم الرأي العام من هو الصالح ومن هو المخالف”.

واكد ان “لكل مواطن حقوق وعليه واجبات، فهل من المنطق ان نطالب الصالحين بواجباتهم قبل ان نعطيهم حقوقهم. المنطق يقول ان نعطي الحقوق ومن ثم نطالب بالواجبات، اما اذا كان المطلوب ان ندفع بمستوردي المواشي الحية الملتزمين بالقوانين الى الانهيار والافلاس ويبقى المخالفون للقوانين احرارا دون حساب فهذا موضوع آخر”.