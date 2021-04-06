لبنان | حسن: المواجهة في الحفاظ على الاشخاص الأكبر عمراً والعودة إلى الحياة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 6 - أبريل - 2021 1:05 مساءً

تسلّم وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن هبة من لقاح سينوفارم الصيني. وقال حسن: “تقدم دولة الصين الشعبية هذه الهبة لعدة دول ومن ضمنها لبنان لترفع من امكانية مواجهة وباء كورونا”. وأضاف: “اليوم المواجهة على اهمية عودة الحياة الى طبيعتها والحفاظ على الاشخاص الأكبر عمراً”.

بدوره، أشار السفير الصيني في ​لبنان​، ​وانغ كيجيان​، إلى أن “الشعبين اللبناني والصيني يتبادلان الدعم في وجه ​كورونا​ ويحاربانها. وعلى الرغم من شح العرض للقاحات الصينية، نقدم دفعتين من اللقاحات للحكومة والجيش اللبنانيين متمثلة بـ 90 ألف جرعة، الأمر الذي يعكس الصداقة العميقة بين جيش وشعب البلدين ودعم الجانب الصيني للجانب اللبناني في مكافحة الجائحة”.

وخلال تسليمه ​وزير الصحة​ هبة من لقاح “سينوفارم” الصيني، أعرب السفير الصيني عن ثقته بأن “اللقاخات ستلعب دوراً ايجابياً برفع القدرات على الوقاية من الجائحة”. وأفاد بأنه سيغادر “لبنان غدا عند انتهاء مهمتي. أشكر الأصدقاء اللبنانيين على ما قدموا لي من الدعم والمساعدة خلال فترة عملي في لبنان، وأتمنى للبنان الانتصار المبكر على الجائحة ولشعبه الصحة والسلامة والاستقرار والإزدهار”.