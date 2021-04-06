لبنان | دولار السوق السوداء يحافظ على استقراره… الأزمة تخنق الشعب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ 20 دقيقة

حافظ دولار السوق السوداء اليوم الثلاثاء على سعره السابق مع انخفاض بسيط بالسعر. وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين 11800 ليرة مبيع و11900 ليرة شراء.

ويمر لبنان بأخطر مفترق طرق في تاريخه، إذ يواجه سيناريو كارثيا يتلخص في نفاد الاحتياطيات الأجنبية. وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم. وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.