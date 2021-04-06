اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | الدفاع المدني: 127 مهمة خلال الـ120 ساعة الأخيرة

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ 28 دقيقة

الدفاع المدني

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني – في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر من الدفاع المدني، خلال ال 120 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد47):

* أعشاب (عدد7) : الفنار(2) – قب الياس(2) – كفررمان – خلدة.
وأشجار في القصيبة(النبطية).
* منازل (عدد9) : الزيدانية – عين الخروبة – النبطية الفوقا – بئر حسن – الدورة – الدكوانة – قانا – الشياح – بريتال ونتج عنه 4 ضحايا.
* سيارات (عدد12) : علي النهري – الهرمل – حالات – الشياح – طليا – تعلبايا – التحويطة – كفررمان – المغيرية – طرابلس – دراجة نارية في رويسة النعمان/عاليه – حافلة في انطلياس.
* مؤسسات(عدد8) : داخل مقهى في الهرمل – داخل منشرة في الفنار – داخل 3 محلات لبيع الادوات الكهربائية في الشهابية – داخل مطعم في مزرعة يشوع – داخون مطعم في البربير – داخل مستودع في ببنين – داخل مستودع للدراجات النارية في كوشا – داخل شركة في الزهراني.
* كهرباء (عدد5) : مولّد : عوكر ، الرميلة ، عبدللي – أسلاك كهربائية : ببنبن ، انصارية.
* نفايات (عدد1) : قصقص.
* مختلف(عدد5) : داخل مشغلات أجهزة تدفئة وخزانات مازوت في القليعات – خيمة للنازحين السوريين في الكرك/زحلة – داخل مخيم للنازحين السوريين في مجدل عنجر ونقل مصاب الى المستشفى – داخل مخيم للنازحين السوريين عند طريق حمص/عكار – خيمة للنازحين السوريين في النبطية.

– نقل وإسعاف (عدد71):
حوادث (عدد53) : برج حمود(3) – سليم سلام – ساقية الجنزير – الأوزاعي – جبيل – الجعيتاوي(2) – الجناح(2) – الحدت – عاليه – عائشة بكار – عجلتون – مزرعة يشوع – بلاط – برج المر – الرويس – الحمرا(2) – صور – تلة الخياط – المنصورية(2) – غادير – السبتية(2) – حارة حريك – بشارة الخوري – طريق الجديدة(2) – البوشرية -الغبيري(2) – البربير(2) – الشياح(2) – تحويطة الغدير(2) – سوق الغرب – بقنايا – صور – بتغرين – وطى المصيطبة – مار الياس – حي السلم – أبو شاكر – برج البراجنة – المدينة – شحيم – راس النبع.

حوادث سير (عدد17) : صيدا ونقل جريح الى المستشفى – أوتوستراد مستيتا ونقل جريحة الى المستشفى – طريق عام حريصا ونقل جريحة الى المستشفى – جونية ونقل جريح الى المستشفى – كفرا وسحب جريحين من داخل سيارتهما – مزبود وسحب جريح من داخل سيارته – صور ونقل جريح الى المستشفى – مجدل عنجر ونقل جريحين الى المستشفى – طريق عام عميق البقاع الغربي وسحب جريح من داخل سيارته – الأونيسكو ونقل جريحين الى المستشفى – المطيلب ونقل جريح الى المستشفى – البوار ونقل جريحين الى المستشفى – الكوكودي ونقل جريح الى المستشفى – داخل نفق فينيسيا ونقل قتيل الى المستشفى – البوار وسحب جريح من داخل
سيارته – الجاموس ونقل جريح الى المستشفى – – صور ونقل جريحة الى المستشفى.
نقل جثث(عدد1) : من بسوس الى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ (عدد6) : إنقاذ مواطنين إحتجزتهم الثلوج داخل سيارتين على طريق شبعا/عين عطا – إنقاذ مواطنين إنزلقت سيارتهم على طريق عام صنين – إنقاذ 9 مواطنين إحتجزتهم الثلوج على طريق عام كفريا/معاصر الشوف – جرق أتربة وصخور على طريق عام المديرج – إنقاذ مواطن من داخل مصعد في الحدت – فتح باب منزل في الحازمية.

– سلامة عامة (عدد1) : دير القمر.

– خدمات عامة (عدد2) : حمانا – الطيبة.

مجموع المهام المنفذة خلال الـ120 ساعة الأخيرة : 127 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا