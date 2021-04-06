لبنان | الدفاع المدني: 127 مهمة خلال الـ120 ساعة الأخيرة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ 28 دقيقة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني – في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر من الدفاع المدني، خلال ال 120 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد47):

* أعشاب (عدد7) : الفنار(2) – قب الياس(2) – كفررمان – خلدة.

وأشجار في القصيبة(النبطية).

* منازل (عدد9) : الزيدانية – عين الخروبة – النبطية الفوقا – بئر حسن – الدورة – الدكوانة – قانا – الشياح – بريتال ونتج عنه 4 ضحايا.

* سيارات (عدد12) : علي النهري – الهرمل – حالات – الشياح – طليا – تعلبايا – التحويطة – كفررمان – المغيرية – طرابلس – دراجة نارية في رويسة النعمان/عاليه – حافلة في انطلياس.

* مؤسسات(عدد8) : داخل مقهى في الهرمل – داخل منشرة في الفنار – داخل 3 محلات لبيع الادوات الكهربائية في الشهابية – داخل مطعم في مزرعة يشوع – داخون مطعم في البربير – داخل مستودع في ببنين – داخل مستودع للدراجات النارية في كوشا – داخل شركة في الزهراني.

* كهرباء (عدد5) : مولّد : عوكر ، الرميلة ، عبدللي – أسلاك كهربائية : ببنبن ، انصارية.

* نفايات (عدد1) : قصقص.

* مختلف(عدد5) : داخل مشغلات أجهزة تدفئة وخزانات مازوت في القليعات – خيمة للنازحين السوريين في الكرك/زحلة – داخل مخيم للنازحين السوريين في مجدل عنجر ونقل مصاب الى المستشفى – داخل مخيم للنازحين السوريين عند طريق حمص/عكار – خيمة للنازحين السوريين في النبطية.

– نقل وإسعاف (عدد71):

حوادث (عدد53) : برج حمود(3) – سليم سلام – ساقية الجنزير – الأوزاعي – جبيل – الجعيتاوي(2) – الجناح(2) – الحدت – عاليه – عائشة بكار – عجلتون – مزرعة يشوع – بلاط – برج المر – الرويس – الحمرا(2) – صور – تلة الخياط – المنصورية(2) – غادير – السبتية(2) – حارة حريك – بشارة الخوري – طريق الجديدة(2) – البوشرية -الغبيري(2) – البربير(2) – الشياح(2) – تحويطة الغدير(2) – سوق الغرب – بقنايا – صور – بتغرين – وطى المصيطبة – مار الياس – حي السلم – أبو شاكر – برج البراجنة – المدينة الرياضية – شحيم – راس النبع.

حوادث سير (عدد17) : صيدا ونقل جريح الى المستشفى – أوتوستراد مستيتا ونقل جريحة الى المستشفى – طريق عام حريصا ونقل جريحة الى المستشفى – جونية ونقل جريح الى المستشفى – كفرا وسحب جريحين من داخل سيارتهما – مزبود وسحب جريح من داخل سيارته – صور ونقل جريح الى المستشفى – مجدل عنجر ونقل جريحين الى المستشفى – طريق عام عميق البقاع الغربي وسحب جريح من داخل سيارته – الأونيسكو ونقل جريحين الى المستشفى – المطيلب ونقل جريح الى المستشفى – البوار ونقل جريحين الى المستشفى – الكوكودي ونقل جريح الى المستشفى – داخل نفق فينيسيا ونقل قتيل الى المستشفى – البوار وسحب جريح من داخل

سيارته – الجاموس ونقل جريح الى المستشفى – – صور ونقل جريحة الى المستشفى.

نقل جثث(عدد1) : من بسوس الى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ (عدد6) : إنقاذ مواطنين إحتجزتهم الثلوج داخل سيارتين على طريق شبعا/عين عطا – إنقاذ مواطنين إنزلقت سيارتهم على طريق عام صنين – إنقاذ 9 مواطنين إحتجزتهم الثلوج على طريق عام كفريا/معاصر الشوف – جرق أتربة وصخور على طريق عام المديرج – إنقاذ مواطن من داخل مصعد في الحدت – فتح باب منزل في الحازمية.

– سلامة عامة (عدد1) : دير القمر.

– خدمات عامة (عدد2) : حمانا – الطيبة.

مجموع المهام المنفذة خلال الـ120 ساعة الأخيرة : 127 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.