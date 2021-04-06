لبنان | وزير المال يردّ على كلام وزير الاقتصاد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

رد المكتب الاعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني على وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة، وقال في بيان:

إن “وزير المالية هو اول من قدم مشروع الكابيتول كونترول في مجلس الوزراء والجميع يعلم ان المناقشات يومها شوهت اقتراح القانون وجردته من مضمونه ما أدى الى اسقاطه في مجلس الوزراء وهو يتم درسه في لجنة المال والموازنة في مجلس النواب ليصار الى اقراره”.

وكان نعمة قد أكد ان “بعض القوى السياسية في لبنان لا تريد الـ “كابيتال كونترول”، مشيراً الى ان “مجلس النواب يتحمل جزء من المسؤولية إضافة الى ان وزير المالية غازي وزني الذي أسقطه من خلال تقديمه ومن ثم سحبه من على طاولة الحكومة الحالية واعتقد ان هذا الامر تم بتعليمات من رئيس مجلس النواب نبيه برّي”.