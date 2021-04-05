لبنان | إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى رفيق الحريري الجامعي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 10:09 مساءً - منذ 34 ثانية

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، وجاء فيه التالي:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 503 فحوص

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 110

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 22

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 3

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1079 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 53

– حالات وفاة: 1

وذكر التقرير بإن مركز الإتصالات الخاص بخدمة لقاح كوفيد-19 يقدم للمواطنين والمقيمين المساعدة بتعبئة استمارة التسجيل لكافة الراغبين من الاستفادة من اللقاح أو لمتابعة استمارة التسجيل التي تم تعبئتها سابقا من خلال الاتصال على الرقم 01832070 او على رقم الواتساب 70056182.