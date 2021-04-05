لبنان | هل نشهد قريباً وصول سعر كيلو اللحم لـ 120 ألف ليرة؟!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 10:09 مساءً - منذ 15 دقيقة

أكد ​وزير الاقتصاد​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​راوول نعمه​ أن “بعض القوى السياسية في لبنان لا تريد الكابيتال كونترول”، مشيراً الى أن “​مجلس النواب​ يتحمل جزء من المسؤولية، إضافة الى أن ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ أسقطه من خلال تقديمه ومن ثم سحبه من على طاولة الحكومة الحالية واعتقد أن هذا الأمر تم بتعليمات من رئيس مجلس النواب ​نبيه برّي​”.

وفي حديثه مع قناة الحرة ضمن برنامج “المشهد اللبناني”، قال نعمة: “في حال توقفت عن الامضاء على دعم سعر اللحوم فالسعر سيزيد 3 أضعاف عن ما هو عليه وسيصبح الكيلو بـ120000 الف ليرة لبنانية”.

ولفت إلى أن “سعر صرف الدولار اليوم 12000، ونقوم بشراء اللحوم على 3900 ليرة ما يعني اذا توقفت عن الامضاء سيصل الى 120000 ليرة”.

وسأل: “هل لكي أجبر السياسيين على اقرار السلة الغذائية يجب أن أوقف الأكل عن الناس؟”.