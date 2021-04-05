لبنان | هكذا توزعت إصابات كورونا الجديدة على البلدات اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 10:09 مساءً - منذ ساعتين

تسجيل المزيد من إصابات كورونا في لبنان

نشرت وزارة الصحة العامّة اليوم الإثنين جدولاً بيّنت فيه كيف توزّعت إصابات فيروس كورونا على الأقضية اللبنانية.

وأعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الإثنين, عن تسجيل 1001 إصابة جديدة بكورونا ( 982 محلية و19 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 480502″.

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل “34 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 6443”.