لبنان | سرقات غير مسبوقة في النبطية لمحطات تغذية الكهرباء وأسلاك كهربائية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

تعرضت أحياء سكنية في 3 بلدات في قضاء النبطية لعمليات سرقة غير مسبوقة لمحطات تغذية الكهرباء للمنازل والاسلاك الكهربائية والديجنتيرات فيها، مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين وزاد من معاناتهم وحاجتهم للكهرباء ومضاعفة فاتورة المولدات الخاصة لديهم، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.

وفي التفاصيل، أن مجهولين أقدموا على سرقة محطة التغذية في حي طلعة الثكنة في بلدة الكفور – تول، بعدما خلعوا خزانته الخارجية، وفككوا لوحة التوزيع والديجنتيرات والاسلاك النحاسية من داخله، مما تسبب بانقطاع تام للتيار الكهربائي عن الحي المذكور.

وتعرضت محطة هوائية في بلدة كفررمان لسرقة مماثلة من قبل مجهولين، استطاعوا تفكيك لوحة التحويلات والديجنتيرات فيها.

وفي بلدة جبشيت، سرق مجهولون أسلاك كهربائية بمسافة 500 متر، مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن أحياء عديدة في البلدة.