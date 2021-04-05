لبنان | الأحدب ردا على فهمي: مهام وزير الداخلية إعطاء الأوامر لتوقيف الارهابيين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 05:09 مساءً - منذ 58 دقيقة

رد النائب السابق مصباح الاحدب على كلام وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، حول وجود خلايا ارهابية تخطط لاعمال مخلة بالامن في الشمال، وقال في بيان: “عليه أن يعلم أن أمن اللبنانيين فوق كل اعتبار، والعبث به مرفوض، ومهام وزير الداخلية إعطاء الأوامر لتوقيف الارهابيين لا اعتلاء المنابر الإعلامية وإرهاب اللبنانيين، وعليه فانه يتحمل مسؤولية أي عمل إرهابي يقع في البلد، كونه كان يعلم ولم يتصرف”.

أضاف: “من هذا المنطلق أيضا، نطلب من القضاء استدعاء وزير الداخلية فورا واستجوابه، بتهمة التآمر على الأمن القومي لأنه أعلن علمه بخطط الخلايا الارهابية ولم يقم بتوقيفها”.

وتابع: “ندعو قيادة الجيش إلى اعتبار كلام وزير الداخلية بمثابة اخبار أمني، والتحرك فورا لتوقيف كل الخلايا الإرهابية قبل وقوع الفاجعة”.

وختم: “ان الجوع والفقر أنهك النسيج الوطني، لذلك فان أي عمل ارهابي يقع في أي منطقة ستمتد آثاره الى كل الوطن، ولن يسلم منه أحد”.