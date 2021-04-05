لبنان | بعد سرقة أبواب المدافن.. إعتصام في رياق الفوقا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 05:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

نظمت رعية بلدة رياق الفوقا، إعتصاما في ساحة البلدة مقابل كنيسة مار مخايل المارونية على خلفية خلع وسرقة أبواب مدافن الرعية وعددها 11 وذلك فجر السبت الأحد الموافق لعيد الفصح للتقويم الغربي.

وتخلل الاعتصام كلمات افتتحها راعي أبرشية رياق المارونية الاب جورج صدقة، أكد فيها أن “الوقفة هي تضامنية مع بعضنا البعض من أجل القيم والأخلاق”، مشددا على “أولوية أهمية المثل واحترام المقدسات”.

وقال: “علينا أن نحترم بعضنا البعض انطلاقا من احترام قدسيتنا وشهدائنا، مسيحيين ومسلمين”، مشددا على “أولوية الامن في المنطقة الذي هو ضرورة، ونحث الدولة أن تفتح عيونها أكثر وأكثر من أجل السهر على حياة المجتمع، ونلفت نظرها الى العمل على الحد من ظاهرة التفلت من قبل اللاجئين والمفروض عودتهم اليوم، لأن البعض لم يعد لاجئا، وبقاء البعض منهم لظروف ما بحاجة لمعالجة وانتباه”.