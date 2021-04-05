لبنان | نديم الجميل: الأفضل أن يتحدّث ماكرون مع الأصيل نصرالله

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 03:16 مساءً - منذ 7 دقائق

اعتبر النائب المستقيل نديم الجميّل أن “على الفرنسيين تغيير النهج السطحي فهم أخطأوا في الخطوة الأولى عندما فصل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بين حزب الله السياسي والإرهابي وهو واحد فإذا استمروا في النهج السطحي في تشكيل الحكومة وإرضاء البعض لن نصل إلى نتيجة”.

وقال في حديث لقناة “الجديد”: “الأفضل أن يتحدّث ماكرون مع الأصيل أي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله فهو يقرّر تشكيل الحكومة من عدمها وليس الوكيل أي النائب جبران باسيل”.