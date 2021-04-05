لبنان | الأمم المتحدة تتبنى قضية لقمان سليم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 03:16 مساءً - منذ 10 دقائق

تبنت الأمم المتحدة قضية الناشط السياسي اللبناني لقمان سليم، والذي اغتيل منذ أسابيع بطلقات نارية عدة، في منطقة جنوب لبنان.

وفي التفاصيل، فقد تبنى 3 مقررين في الامم المتحدة، فرع حقوق الانسان، اليوم، قضية سليم، وهم: دياغو غارسيا، سايان وإيرين خان وموريس تيدبال-بينز.

ومهمة المقررين في هذه القضية تكمن بـ”الضغط على المحققين المحليين للقبض على القتلة المأجورين وأسيادهم”، وتحضير “ملف مفصل يضم ما توفر لهم من معلومات وأدلة ويرفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل تعميمه”.