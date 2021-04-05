لبنان | حملة لمقاطعة التبضع من السوبرماركات… لوضع حد لفلتان الأسعار

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 03:16 مساءً - منذ 28 دقيقة

توجه حراك المتعاقدين في بيان، “برسالة ضمير استنهاض وطني لكافة المعلمين المتعاقدين الوطنيين المتواجدين على الاراضي اللبنانية كافة، والمتعاقدين في وزارات السلطة وطلاب لبنان وجميع المواطنين كافة، لمقاطعة الدخول وشراء الحاجيات من جميع سوبرماركات لبنان، بدءا من اليوم وحتى مساء الأحد 11 نيسان، وذلك في محاولة نضال شعبية وطنية، تجتمع فيها قطاعات الشعب العامل من أساتذة ومعلمين وعمال وطلبة ومواطنين، لمواجهة ووضع حد، أولا لفلتان الأسعار ورفعها وليس ارتفاعها الجنوني من قبل مافيات التجار والسوبرماركات والتلاعب بتاريخ الانتاج ووضعهم أردأ الأنواع الاستهلاكية وغياب مواد أساسية عن الدعم، كحليب الأطفال والحليب المستهلك العادي والسكر والرز وغيره” .

ودعا الحراك جميع المتعاقدين الى “الالتزام بهذا التوجه، لما فيه مصلحة كل متعاقد لا يقبض راتبه كل أخر شهر، وممنوع من الضمان الصحي والتطبب وبدل النقل وغيرها من الحقوق” .