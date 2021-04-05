لبنان | هارون: نضطر تأجيل عمليات مكلفة إثر تعثر إيجاد المعدات والمستلزمات الطبية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 03:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

حذر نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون من أن هناك عمليات مكلفة جداً نضطر لتأجيلها كعملية الركبة الإصطناعية ونجبر المريض على تحمل الألم لأن المستشفى غير قادر على إيجاد المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة، ولا المريض قادر على أن يدفع الكلفة الباهظة، بالإضافة الى أن هناك أدوية لا يمكن أن نستحصل عليها”.

ونبه هارون في مداخلة تلفزيونية، “من تعطل المعدات في المستشفيات التي ليس بمقدورها إعادة تصليحها لأنها غير مدعومة وتكلفتها عشرات آلاف الدولارات، والوكيل يفرض الدفع بالدولار الأميركي النقدي حصرا”.

وأضاف: “إن بقينا في هذا الإنحدار سنشهد تقهقرا بالإمكانيات التقنية بالمستشفيات بالإضافة الى هجرة الأطباء والممرضين وعدم إمكانية المستشفيات على شراء المستلزمات الطبية، وأنا أقول أن لا أفق حل الا لحل الأزمة السياسية، فنحن نحن في وضع خطير جدا، وإن استمرينا على هذه الحالة ستنخفض القدرة الطبية في لبنان بشكل كبير”.

وعن طلب المستشفيات من المرضى دفع تأمين سلف الدخول للمستشفى، أكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة أنه “سمعت شكاوى المواطنين والضمان الإجتماعي ووزارة الصحة العامة، والضمان الإجتماعي تواصل مع المستشفيات الخاصة وهو يأخذ الإجراءات المناسبة كي لا يكون هناك مبالغ غير منطقية، لكن يبقى بعض الفروقات المنطقية، أما نحن كمستشفيات خاصة فلن نترك المريض يتعرض لخطر بسبب الإمكانات المادية”.