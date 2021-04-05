لبنان | سارق أسلاك كهربائية عن الشبكة العامة في عكار بقبضة الأمن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ 15 دقيقة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه كَثُرَت في الآونة الأخيرة عمليّات سرقة الأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة لمؤسسة كهرباء لبنان في عدّة بلدات من منطقة عكار من قبل مجهولين، ما أدّى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن منازل كثيرة، ما أثار استياء المواطنين.

على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الاستعلامية والميدانية لكشف هوية الفاعلين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمّ تحديد هوية جميع المتورطين بهذه العمليات، ومن بينهم:

– م. س. (مواليد عام 1993، لبناني)

بتاريخ 1-4-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في بلدة عين الذهب. وبتفتيشه، ضُبِط بحوزته قنبلتان يدويتان.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بالعديد من عمليات سرقة أسلاك كهربائية عن الشبكة العامة، بالاشتراك مع آخرين في البلدة المذكورة، وقام بالدلالة إلى المكان الذي خبّأ فيه الأسلاك المسروقة، حيث قامت قوة من الشعبة بضبط حوالى /200/ كلغ. من الأسلاك الكهربائية بطول /2000/ متر تقريباً.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.