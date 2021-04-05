لبنان | النائب جعجع: 700 شخص تلقوا اللقاح في قضاء بشري حتى الآن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ 47 دقيقة

لفتت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ستريدا جعجع إلى أنه “في يوم التضحية والفداء يوم الجمعة العظيمة، كان أهلي في قضاء بشري بدأوا بتحصين أنفسهم من الوباء الفتاك من خلال حملة التلقيح التي تقوم بها مؤسسة جبل الأرز، في حين كان الحكيم ومجموعة من رفاقي في معراب يتجرعون كأس هذا الوباء القاتل”.

وتابعت عبر “فيسبوك”، “هذا هو نموذج الجمهوريّة القويّة. وحصل حتى هذه الساعة 700 شخص على اللقاح في مستشفى أنطوان الخوري ملكة طوق – بشري الحكومي ومستمرون في الحملة حتى التلقيح كل الـ2300 شخص الذين قدموا طلبات”.