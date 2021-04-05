لبنان | موارنة من أجل لبنان: لحكومة فاعلة وضغط فاتيكاني دولي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 5 - أبريل - 2021 12:20 مساءً

اعتبر “تجمع موارنة من أجل لبنان” برئاسة بول يوسف كنعان في بيان، أن “تشكيل حكومة فاعلة قادرة على الإنتاج والعمل والانصراف الى تطبيق خريطة طريق واضحة لإخراج البلاد من الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية، أولوية الأولويات في الظرف الراهن، وكل يوم تأخير في ولادتها، يزيد من صعوبة الخروج من النفق المظلم الذي تعيشه البلاد”.

ونوه ب “مواقف بكركي الداعية الى إنقاذ الكيان والدولة، وتحييد لبنان إيجابا عن صراعات المنطقة وويلاتها وتحولاتها، وبصرخة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي للمسؤولين للمبادرة والتلاقي قبل فوات الأوان”.

وناشد “الكرسي الرسولي في الفاتيكان الضغط على دول القرار، حتى لا يدفع لبنان ثمن التسويات، ولا يدفع المسيحيون فيه ثمن التقاء المصالح الخارجية أو تباعدها، على غرار ما جرى في اتفاق الطائف، يوم استغيب المسيحييون، وتنازل من شارك من نواب عن السيادة والصلاحيات، ووافقوا على دستور أعرج، يدخل البلاد الفراغ المميت”.

وعايد المسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي بعيد القيامة، وتمنى “أخذ العبر من انتصار القائم من القبر، والتمسك الدائم بالرجاء والأمل”.