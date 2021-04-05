لبنان | سارقا الحضانة في الزلقا بقبضة شعبة المعلومات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّه “ليل تاريخ 25-26/3/2021، دخل مجهولان، بواسطة الكسر والخلع، إلى إحدى الحضانات في محلة الزّلقا، وسرقا من داخلها 3 أجهزة تلفزيون، جهاز”DVD” ومكبّر صوت”.

وتابعت، أنّه، “نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، التي قامت بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي توصلت، في خلال أقل من 24 ساعة، إلى كشف هويتَي المشتبه فيهما، وهما: ع. ك. (مواليد عام 2000، سوري)، م. ح. (مواليد عام 1997، سوري)”.

وأضافت، في بيانها، أنّه “بتاريخ 27-3-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من تحديد مكان إقامتهما في محلّة سدّ البوشرية، حيث داهمتهما وأوقفتهما. وبتفتيش المنزل، تمّ ضبط قسم من المسروقات (جهاز تلفزيون، جهاز “DVD” ومكبر للصوت.) بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِب إليهما، وأنهما قاما ببيع جهازي تلفزيون في محلّة صبرا بمبلغ 800 ألف ل. ل.”.

وختمت أنّه “سُلمت المسروقات المضبوطة إلى مالكها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين، وأودعا المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء”.