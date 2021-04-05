اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | 32 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 10:10 صباحاً - منذ دقيقة واحدة

مطار بيروت

أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار في 1 و2 و3 نيسان؛ وأظهرت النتائج وجود اثنتين وثلاثين (32) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 1/4/2021 كالاتي:
رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة ابو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالتان إيجابيتان)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)
رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)
رحلة مدريد : شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (أربع حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة النجف : شركة MEA رقم 329 (أربع حالات إيجابية)
رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)
رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
رحلة جدة : شركة MEA رقم 2369 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 2/4/2021 كالاتي:
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة حلب : شركة RB رقم 183 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة بوخارست : شركة RO رقم 161 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالتان إيجابيتان)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)
رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)
رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة برلين : شركة SR رقم 150 (جميعها سلبية)
رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 484 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (أربع حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 3/4/2021 كالاتي:

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا