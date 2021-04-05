لبنان | 32 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 10:10 صباحاً - منذ دقيقة واحدة

أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار في 1 و2 و3 نيسان؛ وأظهرت النتائج وجود اثنتين وثلاثين (32) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 1/4/2021 كالاتي:

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة ابو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالتان إيجابيتان)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

رحلة مدريد : شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (أربع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : شركة MEA رقم 329 (أربع حالات إيجابية)

رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)

رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة MEA رقم 2369 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 2/4/2021 كالاتي:

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة حلب : شركة RB رقم 183 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة بوخارست : شركة RO رقم 161 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة برلين : شركة SR رقم 150 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 484 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (أربع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 3/4/2021 كالاتي:

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)