لبنان | تصريح من وزير الصحة عن لقاح “أسترازينيكا”.. ما الجديد؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنّ “عدد الملقحين بجرعتي لقاح فايزر نحو 87 ألف شخص، وأكثر من 6 آلاف شخص تلقوا لقاح أسترازينيكا في لبنان”.

وفي حديث عبر قناة “الجديد”، كشف حسن أنه “لم يتم تسجيل أي آثار جانبية لدى أحد من الملقحين بلقاح استرازينيكا استدعت الدخول الى المستشفى”.

ومع هذا، أشار حسن إلى أن “عدد المسجلين على المنصة لتلقي اللقاح حتى الآن بلغ أكثر من مليون شخص”، موضحاً أن “الأشخاص من الفئة العمرية فوق الـ 70 عاماً والمسجلين على المنصة سيتم تلقيحهم في شهر نيسان”.