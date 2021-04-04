لبنان | خضر طالب: لا ترشيد للدعم دون بطاقة تمويلية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 أبريل 2021 10:23 مساءً - منذ 39 دقيقة

أكد مستشار رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​خضر طالب​، أن “سعر ​الدولار​ في السوق السوداء هو سعر صرف سياسي وهذا ما يؤكده الخبراء الاقتصاديين، وعندما تتشكل ​الحكومة​ سينخفض سعر صرف الدولار”.

وفي حديث تلفزيوني، أكد طالب أنه “لا ترشيد للدعم دون بطاقة تمويلية وهذا قرار استراتيجي عند رئيس الحكومة ​حسان دياب​”، مشيرا الى أن “مصلحة الناس ولقمة عيشها في الوقت الحاضر هي اولوية تتقدم على جميع الاجراءات، وعندما يتحدثون عن أموال الناس يجب أن يتذكروا أنها كانت 180 مليار دولار وتم التفريط بها”.