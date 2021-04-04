لبنان | مداهمة مخيمات للنازحين في قضاء زحلة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 أبريل 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

داهمت قوة من الجيش اللبناني مخيما للنازحين السوريين على طريق حارة الفيكاني – رعيت، حيث عثرت على كميات من القطع الحديدية وأدوات السرقة والخلع التي تستعمل في خلع ألابواب الحديدية، وذلك بحسب الوكالة الوطنية للاعلام، كما صادر الجيش كمية كبيرة من الاسلاك الكهربائية المسروقة.

وتفيد المعطيات ان السارقين هم من تجار الحديد.

كما نفذ الجيش مداهمات داخل مخيمات للنازحين السوريين في رياق والجوار، في حين تستمر التحريات لمعرفة مكان السارقين لتوقيفهم.