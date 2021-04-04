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لبنان | بالصورة: الطرابلسيون يحتشدون أمام محطات الوقود خشية انقطاع البنزين

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات
محطة بنزين

محطة بنزين

رغم توفر مادة الوقود داخل المحطات في مدينة طرابلس، الا ان تهافت المواطنين، ما زال مستمر في اغلب محطات الوقود لتعبئة المادة خوفاً من انقطاعها
ما تسبب بزحمة سير خانقة، خصوصاً امام المحطات المتواجدة عند الاوسترادات الرئيسية، مع العلم ان البنزين متوفر بشكل طبيعي لدى الخروج من مدينة طرابلس بإتجاه شكا وبيروت.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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