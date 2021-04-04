لبنان | النائب جعجع لـ”الحكيم”: حمدلله على سلامتك يا روح قلبي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 أبريل 2021 01:21 مساءً - منذ 56 دقيقة

غردت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ستريدا جعجع، على حسابها عبر “تويتر” متوجهة إلى زوجها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بالقول “حمدلله على سلامتك يا روح قلبي…”.

وتابعت “انشالله بالقريب العاجل الشفاء التام لرفاقي بحزب القوّات اللبنانيّة: غسان حاصباني، كميل أبو سليمان، عماد واكيم، شوقي الدكاش، سعيد مالك، نبيل أبو جودة، أنطوانيت جعجع، بول الشاعر، ريما بجاني، جوزيف سعادة، شمعون ضاهر، الدو أيوب وجهاد الحاج”.

أضافت، “نحنا كلنا إيمان إنو هالمحنة الصحيّة رح تقطع، وقريباً كل واحد منهم رح يرجع لنشاطو”.