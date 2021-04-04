لبنان | البنك الدولي: لبنان غير مهتم أو قادر على مساعدة نفسه

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - أبريل - 2021 9:00 صباحًا

قال ​نائب رئيس البنك الدولي​ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال ​أفريقيا​، ​فريد بلحاج​، إنه يتعين على ​لبنان​ أن يكون على استعداد لتنفيذ بعض التغييرات الحقيقية من أجل الحصول على مساعدات تمويلية دولية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف، في مقابلة مع وكالة “​بلومبرغ​” لبنان بحاجة إلى مساعدة نفسه، حتى نتمكن من مساعدته ، مضيفاً: لسوء الحظ، حتى الآن، لم يكن لبنان مهتماً أو راغباً أو قادراً على مساعدة نفسه .

وقال بلحاج: إنها مأساة، ما نحاول القيام به في لبنان هو الالتفاف حول الأنظمة الحكومية ومحاولة مساعدة الشعب بشكل مباشر، من خلال ​التحويلات​ النقدية غير المشروطة لأنك عندما تنظر إلى لبنان اليوم، نقترب من فقر بنسبة 50%».

ووصل معدل التضخم السنوي في لبنان إلى مستوى قياسي مرتفع، وارتفعت ​أسعار المواد الغذائية​ بنحو 400% في كانون الأول، مما يسلّط الضوء على التأثير الجذري على المستهلكين والشركات جراء أسوأ أزمة مالية تشهدها البلاد منذ عقود.