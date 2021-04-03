لبنان | العلية يردّ على عطالله: كرامة الناس أهم من المواقع السياسية والنيابية

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ 40 دقيقة

رد المدير العام لادارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية على النائب جورج عطالله، في موضوع صفقات البواخر، قائلاً “ذكر سعادة النائب عن الأمة جمعاء جورج عطالله في مقابلة إذاعية أن المدير العام لادارة المناقصات طلب موقعا لتمرير صفقات بواخر الطاقة.

إننا إذ نحتفظ بكامل حقوقنا القانونية، نناشد سعادة النائب جورج عطالله، كشف حقيقة ومصدر معلوماته للرأي العام، حرصا على مصداقيته ومصداقية التيار السياسي الذي ينتمي اليه، مع الوثائق والمستندات مع استعدادنا لمناظرته تلفزيونيا في أي لحظة يختارها وعلى أي شاشة يختارها، على أن يكون مع من يريد ويختار هو المحاور”.

وأضاف: “نذكر سعادة النائب وسواه، بأنه وبعد افتراءات زميله سعادة النائب سيزار أبي خليل، وقبل سلوك المسار القضائي، ناشدنا قيادة التيار الوطني الحر اتخاذ الموقف المناسب فلم تفعل”.

وأشار الى إن الحق يصنعه الحق، ولا علاقة له لا بصدف السياسة ولا بأحجامها، وهو الأقوى. وإن كرامة الناس أهم من المواقع السياسية والنيابية لاسيما التي يتم الوصول اليها بالصدفة أو بالطريقة التي يتهمون غيرهم بها. سنسلك المسار القانوني المناسب عند الاقتضاء. دولة القانون ضمانة لجميع أبناء الوطن “.