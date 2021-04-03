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لبنان | بعد جعجع.. إصابة نائبين من “الجمهورية القوية” بفيروس كورونا

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كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ 47 دقيقة

حزب القوات اللبنانية

أعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش في تغريدة له عبر صفحته على تويتر أنه مصاب بكورونا.

وكتب: “اهلي ورفاقي وصلتني الان نتيجة فحص الكوفيد١٩ وكانت ايجابية. اني اعتذر من كل من خالطتهم في اليومين الماضيين واتمنى الا اكون تسببت عن غير قصد بأي ضرر. اتمنى الصحة للجميع وتجاوز هذه الايام الصعبة.”

كما اعلن أيضاً النائب عماد واكيم اصابته بفيروس بعدما اتت نتيجة فحص الـPCR ايجابية، واضاف، اعتدنا المقاومة وسنقاوم هذا الفيروس وسنهزمه، متمنيا الشفاء لجميع المصابين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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