لبنان | بعد جعجع.. إصابة نائبين من “الجمهورية القوية” بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ 47 دقيقة

أعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش في تغريدة له عبر صفحته على تويتر أنه مصاب بكورونا.

وكتب: “اهلي ورفاقي وصلتني الان نتيجة فحص الكوفيد١٩ وكانت ايجابية. اني اعتذر من كل من خالطتهم في اليومين الماضيين واتمنى الا اكون تسببت عن غير قصد بأي ضرر. اتمنى الصحة للجميع وتجاوز هذه الايام الصعبة.”

كما اعلن أيضاً النائب عماد واكيم اصابته بفيروس كورونا بعدما اتت نتيجة فحص الـPCR ايجابية، واضاف، اعتدنا المقاومة وسنقاوم هذا الفيروس وسنهزمه، متمنيا الشفاء لجميع المصابين.