لبنان | عون من بكركي: نخرج من النفق الأسود بعد عودة الرئيس المكلف من الخارج

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أبريل 2021 05:11 مساءً - منذ 52 دقيقة

آخر تحديث: 3 - أبريل - 2021 6:09 مساءً

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون من بكركي أننا جئنا من ضمن تقاليدنا ومحبتنا لغبطته لمعايدته”. وتمنى عون للبطريرك الراعي وللشعب اللبناني فصحاً مجيداً على أمل الخروج من النفق الأسود الذي يمر به لبنان.

كما تمنى ان يكون العام المقبل أفضل بجهود المسؤولين والشعب اللبناني لان لا مسؤولين بلا شعب والسلطة الأساسية بيد الشعب. وحول سؤاله عن متى سنخرج من هذا النفق أجاب عون: “نخرج من النفق الأسود بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من الخارج”. وأضاف، “العقد تتوالد، من حل وحدة بتطلع واحدة وأنا دائماً متفائل”.